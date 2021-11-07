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Наумов — об игре со «Спартаком»: «Это не ничья, а поражение «Локо»! Чистейший тренерский провал»

Бывший президент «Локомотива» Наумов назвал тренерским провалом ничью со «Спартаком»
21:37
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

«Футбол Гисдоля может временами нравится, а может и нет, — сказал Наумов «СЭ», — С турками игра понравилась — авантюрная, задорная и смелая. Со «Спартаком» первый тайм отыграли нормально, а второй... Просто команду подменили. Что там Гисдоль им сказал в раздевалке? Играем в большинстве, выигрываем и тут просто начинается пассивность. Это тренерский провал. Если тренер не может объяснить игрокам, что нужно делать — я тогда не понимаю, что это за тренер. Эту ничью можно назвать поражением — и она чисто тренерская. Сегодня мне «Локомотив» абсолютно не понравился».

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры