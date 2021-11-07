Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

«Футбол Гисдоля может временами нравится, а может и нет, — сказал Наумов «СЭ», — С турками игра понравилась — авантюрная, задорная и смелая. Со «Спартаком» первый тайм отыграли нормально, а второй... Просто команду подменили. Что там Гисдоль им сказал в раздевалке? Играем в большинстве, выигрываем и тут просто начинается пассивность. Это тренерский провал. Если тренер не может объяснить игрокам, что нужно делать — я тогда не понимаю, что это за тренер. Эту ничью можно назвать поражением — и она чисто тренерская. Сегодня мне «Локомотив» абсолютно не понравился».

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.