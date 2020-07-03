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Мелкадзе не сыграет против «Спартака»

3 июля 2020, 13:02
Георгий Мелкадзе. Фото ФК «Тамбов»
Георгий Мелкадзе. Фото ФК «Тамбов»
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил «СЭ», что нападающий Георгий Мелкадзе не сыграет завтра против «Спартака».

Напомним, что права на форварда принадлежат красно-белым. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел в премьер-лиге 17 матчей, забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

— Нет, Мелкадзе со «Спартаком» не сыграет. Таковы финансовые условия арендного соглашения. Мы просто не сможем пойти на такой шаг, — сказал Худяков. (Виталий Айрапетов)

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