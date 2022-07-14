«РБ Спорт»: клубы РПЛ на общем собрании откажутся от идеи проведения Кубка лиги
На сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ с большой долей вероятности будет принято решение отказаться от проведения Кубка лиги, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, у инициативной группы организаторов турнира были договоренности с коммерческими партнерами, суммарный спонсорский пул — около 3 миллиардов рублей. Против проведения турнира выступили в РФС.
Сообщается, что в РПЛ получили негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера премьер-лиги. Источник утверждает, что сегодня с большой долей вероятности клубы проголосуют за организацию гибрида БЕТСИТИ Кубка России и Кубка лиги, часть спонсорских денег заберет РФС. Единственным нерешенным вопросом остается распределение призового фонда между клубами.
Ранее исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.
6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предполагают разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».
|И
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -