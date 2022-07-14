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Сегодня, 11:58

«РБ Спорт»: клубы РПЛ на общем собрании откажутся от идеи проведения Кубка лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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На сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ с большой долей вероятности будет принято решение отказаться от проведения Кубка лиги, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у инициативной группы организаторов турнира были договоренности с коммерческими партнерами, суммарный спонсорский пул — около 3 миллиардов рублей. Против проведения турнира выступили в РФС.

Сообщается, что в РПЛ получили негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера премьер-лиги. Источник утверждает, что сегодня с большой долей вероятности клубы проголосуют за организацию гибрида БЕТСИТИ Кубка России и Кубка лиги, часть спонсорских денег заберет РФС. Единственным нерешенным вопросом остается распределение призового фонда между клубами.

Ранее исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предполагают разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-sobranii-rpl-primut-reshenie-o-reforme-kubka-rossii-kubok-ligi-umret-ne-rodivshis/
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 - : -
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