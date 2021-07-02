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Мележиков рассказал о предложениях по Педро Роше

21:23
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о предложениях по нападающему Педро Роше.

«Предложение по Роше есть. В деталях я его озвучивать не буду, тем более мы пока на начальной стадии. Но это уже прямое предложение от клуба. И здесь помогли посредники с той стороны», — сказал Мележиков.

В январе 2021 года Роша вернулся в «Спартак» из «Фламенго», где выступал на правах аренды. Вторую половину сезона-2020/21 26-летний бразилец провел в «Спартаке-2». На его счету 4 гола в 15 матчах за команду.

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Артем Калинин все материалы автора

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