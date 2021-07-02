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Генеральный директор «Спартака» рассказал о будущем Зелимхана Бакаева в клубе

21:19
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Я знаю, что Бакаев хотел и хочет остаться в «Спартаке». Я с ним разговаривал и до и после эпопеи с «Динамо». Наверное, у его отца есть какие-то предпочтения, какие-то переговоры он вел. Было у него желание с помощью агентов попасть на чемпионат Европы.

На сегодняшний день отталкиваться будем от конечного решения главного тренера. Насколько я понимаю, и Бакаеву нравится коммуникация, и тренер им доволен. Посмотрим по результатам сборам. Инициативы по его продаже мы не проявляем, хотя определенный интерес есть. По Солтмураду пока никаких решений нет, — заявил Мележиков.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один мяч при семи голевых передачах.

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Артем Калинин все материалы автора

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