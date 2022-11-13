Мележиков рассказал, что новый совет директоров «Спартака» уже провел несколько собраний

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что руководство красно-белых уже провело несколько заседаний в новом составе.

«Когда пройдет первое заседание совета директоров? Уже было у нас, и не одно. Когда следующее? Следующее пройдет по мере необходимости», — приводит ТАСС слова Мележикова.

26 сентября стал известен состав нового совета директоров «Спартака». Его председателем стал Александр Матыцын. Также в него вошли ряд руководителей из «Лукойла» (Евгений Хавкин, Павел Жданов, Иван Масляев), генеральный директор клуба Евгений Мележиков, президент академии красно-белых Сергей Родионов и пара независимых участников: сын Вагита Алекперова — Юсуф и Олег Малышев (партнер консалтинговой компании «Технологии доверия»).