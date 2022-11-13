Умяров рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» рассказал о своем восстановлении от травмы ноги.

«Пока не восстановился. Но сейчас чувствую себя получше. Не будем загадывать, что будет дальше. На сборах уже точно буду в общей группе, это понятное дело», — сказал Умяров «СЭ».

В сезоне-2022/23 Умяров принял участие в 15 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. В последний раз 22-летний россиянин появлялся на поле 9 октября в игре 12-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:2).