Мележиков ответил, планируется ли возрождение «Спартака-2»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, планирует ли клуб возрождать «Спартак-2».

«Вопрос возрождения «Спартака-2» мы еще не обсуждали. С того момента, когда изначально стояла тема о возрождении второй команды, был немного другой формат второй лиги. Формат изменился, поэтому, думаю, этот вопрос необходимо выносить и обсуждать, и дальше принимать решение. Однозначного ответа вам я сейчас не дам. На мой взгляд, в любительской лиге возрождение «Спартака-2» не даст тех дивидендов, которые мы от него ждем», — цитирует Мележикова Sport24.

«Спартак» принял решение закрыть фарм-клуб в мае 2022 года. К такому решению в клубе пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.