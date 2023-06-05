Кики подписал двухлетний контракт с «Уралом»
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб подписал контракт с защитником «Визелы» Кики.
«Кики? Мы уже подписали его давно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Также это информацию подтвердил агент игрока Хелио Мартинс.
«Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву. Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране все стабильно», — заявил агент игрока.
В текущем сезоне 28-летний португалец провел 32 матча в составе «Визелы», забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|58
|
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|15
|9
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|
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|
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|
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|38
|
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|6
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|8
|8
|14
|32-45
|32
|
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|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
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|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
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|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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