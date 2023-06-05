Кики подписал двухлетний контракт с «Уралом»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб подписал контракт с защитником «Визелы» Кики.

«Кики? Мы уже подписали его давно», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также это информацию подтвердил агент игрока Хелио Мартинс.

«Соглашение рассчитано на два года. Скоро мы поедем в Москву. Не боится ли Кики приезжать в Россию? Нет, судя по отзывам, в стране все стабильно», — заявил агент игрока.

В текущем сезоне 28-летний португалец провел 32 матча в составе «Визелы», забив один гол и отдав одну результативную передачу.