Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», игрок хочет в «Факел»

Как стало известно «СЭ», агент 19-летнего нападающего «Спартака» Павла Мелешина предлагает футболисту рассмотреть вариант с арендой в минском «Динамо», где с августа по декабрь 2023 года на тех же условиях выступал ровесник форварда, полузащитник Даниил Зорин.

При этом сам Мелешин считает предпочтительным переход на правах аренды до конца сезона-2023/24 в «Факел», руководство которого заинтересовано в футболисте. О возможности такого трансфера ранее сообщал Metaratings.ru.

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.