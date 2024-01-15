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Сегодня, 14:17

Мелешину предлагают аренду в минском «Динамо», игрок хочет в «Факел»

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Павел Мелешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», агент 19-летнего нападающего «Спартака» Павла Мелешина предлагает футболисту рассмотреть вариант с арендой в минском «Динамо», где с августа по декабрь 2023 года на тех же условиях выступал ровесник форварда, полузащитник Даниил Зорин.

При этом сам Мелешин считает предпочтительным переход на правах аренды до конца сезона-2023/24 в «Факел», руководство которого заинтересовано в футболисте. О возможности такого трансфера ранее сообщал Metaratings.ru.

Мелешин — воспитанник «Спартака». В сезоне-2023/24 форвард забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Виктор Мелехин

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