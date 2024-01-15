Габулов о ретроматче «Алания» — «Спартак»: «Это будет большим событием, футбольным праздником»

Бывший вратарь «Алании» Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» рассказал о возможном проведении ретроматча между «Аланией» и «Спартаком» на новом стадионе во Владикавказе.

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что союз планирует провести мероприятие в 2024 году.

«Для региона и болельщиков данный ретроматч будет большим событием, по-настоящему футбольным праздником. Если соберутся хорошие составы, то атмосфера будет отличной, а на стадионе будет аншлаг. Хорошо, что РФС обратил внимание на Северную Осетию с предложением провести такое мероприятие», — сказал Габулов «СЭ».

Также Галубов ответил на вопрос о возможном участии в ретроматче.

«Предварительно из РФС сообщили, что состоится этот матч и меня хотят пригласить на него. С удовольствием приму участие в нем, но важно, когда он состоится, в какие даты. У меня есть опыт выступления в таких мероприятиях, например, за сборную России», — добавил Габулов.

Игра может состояться уже этой весной и будет приурочена к открытию нового стадиона во Владикавказе.