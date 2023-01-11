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Сегодня, 19:01

СМИ: Промеса подозревают в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу

Мария Гусева
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AD.

По данным источника, у Уортела была украдена партия кокаина весом в 400 кг в 2019 году. Это якобы могло стать причиной убийства бывшего игрока «Антверпена» Келвина Мейнарда. Полиция считает, что Промес, выступавший в то время в «Аяксе», был связан с Уортелом. После кражи наркотиков Промес заплатил 250 тысяч евро «ради своей безопасности». Сообщается, что полиция обнаружила в телефоне Уортела контакты футболиста. Адвокат наркоторговца Руд ван Бом сообщил, что у прокуратуры нет доказательств, что его клиент получал деньги от Промеса.

«Это ничем не подтвержденные домыслы. Мой клиент не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в полицию и то, что попало в СМИ. В основном это слухи, больше ничего», — заявил ван Бом.

31-летнего Промеса в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Квинси Промес
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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