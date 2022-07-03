Медведев рассказал, возможен ли ответный матч «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, проведет ли клуб ответный матч с «Црвеной Звездой» в Сербии.

— Возможна ли ответная игра с «Црвеной Звездой» в Сербии?

— Это будет зависеть от календаря — и нашего, и «Црвены Звезды». Мы с удовольствием сыграем в Белграде, если появится возможность. Мы уже обсуждали планы на вторую половину ноября, когда чемпионат мира остановят и в России, и Сербии, ведь отпускать игроков в отпуск на 2,5 месяца никто не будет.

Сегодня, 3 июля, «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в контрольном матче. Начало — в 22.00 мск.