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Сегодня, 14:00

Медведев рассказал, возможен ли ответный матч «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, проведет ли клуб ответный матч с «Црвеной Звездой» в Сербии.

— Возможна ли ответная игра с «Црвеной Звездой» в Сербии?

— Это будет зависеть от календаря — и нашего, и «Црвены Звезды». Мы с удовольствием сыграем в Белграде, если появится возможность. Мы уже обсуждали планы на вторую половину ноября, когда чемпионат мира остановят и в России, и Сербии, ведь отпускать игроков в отпуск на 2,5 месяца никто не будет.

Сегодня, 3 июля, «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в контрольном матче. Начало — в 22.00 мск.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Александр Медведев (руководитель)
0
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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