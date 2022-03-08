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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Спартак» абсолютно заслуженно обыграл «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:0).

«Дерби «Динамо» — «Спартак» — одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, — не удивительно и абсолютно заслуженно. Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и, как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Спартак» с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками — на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/13999165
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Артем Дзюба

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