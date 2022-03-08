Гендиректор «Зенита» Медведев: «Спартак» абсолютно заслуженно обыграл «Динамо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:0).

«Дерби «Динамо» — «Спартак» — одно из основных еще с советских времен, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, — не удивительно и абсолютно заслуженно. Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и, как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Спартак» с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Динамо» с 39 очками — на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.