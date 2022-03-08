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Сегодня, 11:09

Агент рассказал, когда Магкеев вернется к тренировкам в общей группе

Артем Бухаев
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, ответил на вопрос «СЭ» о возвращении игрока к тренировкам в общей группе.

«У Стаса Магкеева все хорошо, динамика положительная. Все проходит согласно графику восстановления. Сроки? Мы надеемся, что в ближайшее время он вернется в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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