Медведев рассказал, почему «Зенит» сообщил сроки восстановления Глушенкова
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о сроках восстановления нападающего клуба Максима Глушенкова.
— Вы говорили, что сроки восстановления Глушенкова — «врачебная тайна». Тогда почему клуб решил их обнародовать?
— Чтобы не было измышлений.
Ранее «Зенит» сообщил, что Глушенков предварительно пропустит четыре недели из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.
25-летний россиянин получил травму 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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