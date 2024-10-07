Медведев рассказал, почему «Зенит» сообщил сроки восстановления Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о сроках восстановления нападающего клуба Максима Глушенкова.

— Вы говорили, что сроки восстановления Глушенкова — «врачебная тайна». Тогда почему клуб решил их обнародовать?

— Чтобы не было измышлений.

Ранее «Зенит» сообщил, что Глушенков предварительно пропустит четыре недели из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

25-летний россиянин получил травму 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).