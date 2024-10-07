Митрофанов: «Не ощущению падения интереса к футболу по объективным данным»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос «СЭ» об интересе к футболу в России.

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, где говорится о снижении интереса к футболу.

«Есть несостыковка — мы наблюдаем рост телесмотрения и посещаемости, но с другой стороны число равнодушных, по данным ВЦИОМ, как будто бы увеличивается. Остается вопрос, что это за категория равнодушных. Может быть, некоторым людям на трибунах было все равно, но они пришли посмотреть на футбол. Лично я не ощущению падения интереса к футболу по объективным данным, которые имею», — сказал Митрофанов «СЭ».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.