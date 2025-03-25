Игроки «Факела» съездили в гости к постояльцам Воронежского областного геронтологического центра

«Факел» посетил Воронежский областной геронтологический центр. Постояльцам пансионата для пожилых людей были вручены сувениры с символикой клуба, а также предметы первой необходимости и различные угощения.

«Главное здесь не подарки, которые мы привезли. Самое важное для людей старшего возраста — внимание. И об этом надо всегда помнить. У многих из нас родители уже совсем не молоды. Потратьте лишних 10 минут, сделайте звонок. Если вы в одном городе, заезжайте на чашку чая. Сегодня мы получили важный урок жизнелюбия — людям по 90 лет, а они пишут стихи, мастерят какие-то поделки, рисуют. Нас по-настоящему заразили оптимизмом, — приводит слова главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова пресс-служба клуба.