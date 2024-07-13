Рапопорт: «Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о конкуренции среди вратарей петербургской команды.
«У «Зенита» не было проблем с вратарями. Но клуб приобрел Латышонка в это «окно». Тренерам виднее. Я только замечу, что Латышонок играл за «Балтику» и довольно успешно. Он квалифицированный, молодой вратарь, с ним нужно работать. Будет ли Латышонок играть в «Зените», сложно сказать. Есть же еще Кержаков, Адамов. Кто-то должен «присесть». Это в поле игрока можно передвинуть справа налево и наоборот. В воротах таких вариантов нет. Придется на кого-то делать ставку, — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно клуб приобрел у «Балтики» Евгения Латышонка, а вратарь «Зенита» Александр Васютин подписал контракт с «Акроном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -