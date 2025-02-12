Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что сине-бело-голубые не претендуют на звание народной команды, поскольку имеют собственное.

— Ваня Дркушич сказал, что «Зенит» — народная команда. Вы согласны?

— У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица, — сказал Медведев «СЭ».

11 февраля «Зенит» разгромил «Спартак» (3:0) в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.