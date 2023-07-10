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Медина объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Хесус Медина объяснил, почему решил перейти в «Спартак».

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.
Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» — приводит официальный сайт армейцев слова футболиста.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за армейцев во всех турнирах. В сезоне-2022/23 парагваец стал победителем Кубка России в составе красно-синих.

«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний хавбек подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Хесус Медина. «Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khesus-medina-pokidaet-pfk-cska/
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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