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Судейство

Сегодня, 14:00

Мажич назвал главную цель на посту главы департамента судейства РФС

Руслан Минаев
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Милорад Мажич.
Фото Global Look Press

Серб Милорад Мажич прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС. 50-летний арбитр ФИФА перечислил главные цели на этой должности.

«Работа в России — это один из наиболее больших вызовов, которые только возможны. Я уверен, что мы сможем добиться прогресса.

Наша главная цель - сделать единообразным подход арбитров, работающих в поле, так и ВАР, в трактовке различных моментов в каждой игре. Ко всем клубам должен быть одинаковый подход, и в низших дивизионах, и особенно в РПЛ.

Также мы постараемся уделить внимание развитию молодых судей. Так как у нас есть разрыв между опытными арбитрами и молодым поколением. Пока между ними, если так можно сказать, зияет дыра», — цитирует Мажича пресс-служба РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
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 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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