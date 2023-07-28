Муту — о диджейской карьере Нигматуллина: «Вау! Вы меня удивили. Казалось, он будет главным тренером»

Экс-игрок «Вероны» Адриан Муту в интервью «СЭ» вспомнил об игре с бывшим партнером по итальянскому клубу, вратарем Русланом Нигматуллиным.

«Уже много лет не общались с Нигматуллиным. Он теперь диджей и живет в Майами? Вау! Вы меня удивили. Вот уж не думал, что его жизнь настолько поменялась. Казалось, он будет главным тренером. Либо начнет работать с вратарями. В общем, останется в футболе», — сказал Муту «СЭ».

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь