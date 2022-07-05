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Сегодня, 11:23

Майга рассказал о задачах «Нижнего Новгорода» на сезон

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Нормально сыграли против ЦСКА! Чувствую, что потихоньку набираю форму. Рад, что тренер дал мне время, чтобы я мог работать по индивидуальной программе. Насколько мы готовы к сезону? У нас хорошая команда, нужно выиграть много матчей. Надо верить в себя. Нам нужно сохранить команду в РПЛ и занять место как можно выше в турнирной таблице», — сказал Майга.

Малийский полузащитник перешел в «Нижний Новгород» 30 июня. В России с 2020 года Майга выступал за «Велес». Контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2021/22.

За «Велес» 27-летний полузащитник всего провел 65 матчей, забил один гол и одал шесть результативных передач. В ноябре 2021 года футболист получил российское гражданство.

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ФК Нижний Новгород
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