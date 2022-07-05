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Сегодня, 10:41

В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Вендела

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о желании полузащитника Вендела сменить клуб.

«Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Эвертон» или «Наполи».

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах.

Он перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Наполи
ФК Эвертон
Александр Медведев (руководитель)
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