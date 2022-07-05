В «Наполи» прокомментировали новость об интересе к хавбеку «Зенита» Венделу
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился мнением по поводу интереса клуба к полузащитнику «Зенита» Венделу.
«Вендел интересен «Наполи»? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен», — цитирует Джунтоли Sport24.
Сообщалось, что агент Вендела планирует найти европеский клуб футболисту для продолжения карьеры.
В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
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|0
|0
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|0
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7
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8
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|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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