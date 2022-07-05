В «Наполи» прокомментировали новость об интересе к хавбеку «Зенита» Венделу

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился мнением по поводу интереса клуба к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Вендел интересен «Наполи»? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен», — цитирует Джунтоли Sport24.

Сообщалось, что агент Вендела планирует найти европеский клуб футболисту для продолжения карьеры.