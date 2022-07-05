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Сегодня, 11:23

В «Наполи» прокомментировали новость об интересе к хавбеку «Зенита» Венделу

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился мнением по поводу интереса клуба к полузащитнику «Зенита» Венделу.

«Вендел интересен «Наполи»? Это неправда. Сейчас его переход в наш клуб невозможен», — цитирует Джунтоли Sport24.

Сообщалось, что агент Вендела планирует найти европеский клуб футболисту для продолжения карьеры.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-05-v-napoli-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-k-vendelu-seychas-yego-perekhod-v-nash-klub-nevozmozhen
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Наполи
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