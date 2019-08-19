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Матюнин объяснил число добавленных минут во встрече «Зенит» — «Ахмат». После матча Семак и игроки не скрывали возмущения

15:50
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Главный арбитр матча шестого тура чемпионата «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин рассказал, почему он не добавил больше минут ко второму тайму.

— Одна из претензий «Зенита» заключалась в том, что вы не добавили время в конце матча?

— Было добавлено четыре минуты к концу второго тайма. Да, действительно я мог добавить еще, но вы видели, что в конце матча была потасовка и была вероятность, что в следующем эпизоде это все могло перерасти во что-то более серьезное. Поэтому и было принято решение закончить игру. (Виталий Айрапетов)

Сразу после игры в Санкт-Петербурге футболисты петербургского клуба стали выражать недовольство Матюнину и его помощнику. К ним подошел тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра и показал игрокам, чтобы они ушли. При этом сам-де Оливейра тоже начал общаться с рефери — судя по его жестам, чем-то возмущаясь. Позже в кадре появился главный тренер питерцев Сергей Семак и, отстраняя бразильского специалиста от арбитров, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Через сутки, в воскресенье, Семак принес публичные извинения через свой Instagram. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что тренер позвонил ему и попросил передать его слова Матюнину — и такой поступок его полностью устраивает.

Полностью интервью Алексея Матюнина — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-sudi-alekseya-matyunina-ob-oshibkah-i-skandalah-v-matche-zenit-ahmat-1576600/

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