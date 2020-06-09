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Матыцин верит, что возобновление РПЛ пройдет по плану

11:56
Олег Матыцин. Фото AFP
Олег Матыцин. Фото AFP
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Министр спорта РФ Олег Матыцин верит в то, что возобновление Тинькофф чемпионата России пройдет по плану. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Мне сложно оценивать, министерство не оценивает работу общественных организаций, в частности РПЛ и РФС, — цитирует Матыцина ТАСС. — Мы очень плотно взаимодействуем с названными организациями, с Роспотребнадзором, региональными руководителями. Думаю, все должно состояться в соответствии с утвержденным планом, и намеченные на 19 июня планы будут реализованы».

Ранее стало известно, что российская премьер-лига возобновится 19 июня. В этот день пройдут матчи 23-го тура «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8682969

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