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Сегодня, 19:12

Матыцин проведет консультации с лидерами фракций Госдумы по вопросу карты болельщика

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что министр спорта РФ Олег Матыцин проведет консультации с руководителями фракций по вопросу закона о Fan ID (персональной карты болельщика).

«Министр спорта Олег Матыцин в рамках подготовки к круглому столу послезавтра проведет консультации с руководителями фракций в Госдуме. По результатам консультаций будет назначена дата круглого стола», — приводит слова Свищева ТАСС.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Паспорт болельщика (Fan ID) должны иметь все, кто посетят стадион в день матча, а именно: болельщики, участники соревнований, организаторы и сотрудники СМИ.

Источник: https://tass.ru/sport/16078385
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Дмитрий Свищев
Олег Матыцин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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