Матыцин проведет консультации с лидерами фракций Госдумы по вопросу карты болельщика

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что министр спорта РФ Олег Матыцин проведет консультации с руководителями фракций по вопросу закона о Fan ID (персональной карты болельщика).

«Министр спорта Олег Матыцин в рамках подготовки к круглому столу послезавтра проведет консультации с руководителями фракций в Госдуме. По результатам консультаций будет назначена дата круглого стола», — приводит слова Свищева ТАСС.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Паспорт болельщика (Fan ID) должны иметь все, кто посетят стадион в день матча, а именно: болельщики, участники соревнований, организаторы и сотрудники СМИ.