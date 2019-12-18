В Краснодаре определили номинанта на ежегодную премию «Спортсмен Кубани», организатором которой выступает Федерация спортивных журналистов Кубани.

По итогам 2019 года в топ-10 лучших спортсменов Кубани по версии журналистов вошли: вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов, чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов, вице-чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Олеся Ромасенко, чемпион мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, чемпион мира по прыжкам на академической дорожке Александр Лисицын, бронзовый призер чемпионата мира по гандболу Ярослава Фролова, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Екатерина Полещук, вице-чемпионка мира по прыжкам на батуте Сусана Кочесок и серебряный призер чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и вице-чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Маранян.

Интернет-голосование пройдет c 18-го по 29 декабря. (Екатерина Потапова)