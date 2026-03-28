Кисляк назвал противостояние ЦСКА и «Краснодара» самым принципиальным

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в интервью «СЭ» поделился мнением о противостоянии армейцев и «Краснодара».

— Каково было вернуться в «Краснодар» после последнего матча Кубка России?

— Много игр здесь было... Многие из них неудачные. Но я разделяю матчи клуба и сборной.

— Почему вы с «Краснодаром» так сильно вскипаете, когда играете друг с другом?

— Наверное, наше противостояние всегда подогрето. В том числе и СМИ. Матчи получаются жесткими. Прикольно, что такое противостояние есть. Я думаю, что оно самое принципиальное.

— Сейчас это противостояние более горячее, чем со «Спартаком»?

— Понятно, что встречи со «Спартаком» — исторические. С «Краснодаром» пока нет такой истории. Но по накалу страстей с «Краснодаром» точно жаркое противостояние.