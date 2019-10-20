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Матвеев вспомнил о травмированных игроках «Краснодара» перед матчем с «Динамо»

18:58
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Динамо» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.00 (мск).

— Как прошли две недели во время паузы на игры сборных? Мы готовились к предстоящему матчу с «Динамо», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Понимали, что в этой команде идут перемены, новые идеи. Считаем, что поработали хорошо, а остальное увидим на поле. Неприятно, что Вандерсон и Игнатьев не примут участия в матче. Тактические перестановки в «Динамо»? Мы понимали, что будут изменения, надеемся, что не ошиблись в своих мыслях. Еврокубки на следующей неделе? Все мысли сегодня только о «Динамо», завтра уже — о «Трабзонспоре».

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Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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