Матвеев вспомнил о травмированных игроках «Краснодара» перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Динамо» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.00 (мск).

— Как прошли две недели во время паузы на игры сборных? Мы готовились к предстоящему матчу с «Динамо», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Понимали, что в этой команде идут перемены, новые идеи. Считаем, что поработали хорошо, а остальное увидим на поле. Неприятно, что Вандерсон и Игнатьев не примут участия в матче. Тактические перестановки в «Динамо»? Мы понимали, что будут изменения, надеемся, что не ошиблись в своих мыслях. Еврокубки на следующей неделе? Все мысли сегодня только о «Динамо», завтра уже — о «Трабзонспоре».

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