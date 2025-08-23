Алвес: «Мне было легко переходить в ЦСКА, поскольку это очень известный клуб в моей стране»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, как узнал об интересе московского клуба.

— Впервые я услышал об этом от своих агентов. Они пригласили меня в офис и сказали, что у них есть новости для меня. Когда я приехал на встречу, узнал, что поступило предложение от ЦСКА. Я был очень воодушевлен и рад, сразу сообщил об этом своей семье. А когда сделка была официально закрыта, нашему счастью не было предела, — приводит слова Алвеса пресс-служба клуба.

— Знал что-то о клубе до перехода?

— Мне было очень легко переходить в ЦСКА, поскольку это очень известный клуб в моей стране, о нем все знают, он на слуху. Это не та история, когда выходят новости, и никто не понимает, куда ты отправляешься продолжать свою карьеру. Здесь все было предельно понятно. Когда я узнал о трансфере, сразу навел справки и посмотрел, как играли за клуб мои соотечественники Вагнер Лав и Даниэль Карвалью, отследил их путь. Я прекрасно понимал, куда иду.

20-летний Алвес стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.