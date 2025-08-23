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23 августа 2025, 14:20

Алвес: «Мне было легко переходить в ЦСКА, поскольку это очень известный клуб в моей стране»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, как узнал об интересе московского клуба.

— Впервые я услышал об этом от своих агентов. Они пригласили меня в офис и сказали, что у них есть новости для меня. Когда я приехал на встречу, узнал, что поступило предложение от ЦСКА. Я был очень воодушевлен и рад, сразу сообщил об этом своей семье. А когда сделка была официально закрыта, нашему счастью не было предела, — приводит слова Алвеса пресс-служба клуба.

— Знал что-то о клубе до перехода?

— Мне было очень легко переходить в ЦСКА, поскольку это очень известный клуб в моей стране, о нем все знают, он на слуху. Это не та история, когда выходят новости, и никто не понимает, куда ты отправляешься продолжать свою карьеру. Здесь все было предельно понятно. Когда я узнал о трансфере, сразу навел справки и посмотрел, как играли за клуб мои соотечественники Вагнер Лав и Даниэль Карвалью, отследил их путь. Я прекрасно понимал, куда иду.

20-летний Алвес стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.

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ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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