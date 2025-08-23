Матеус Алвес: «Языковой барьер в ЦСКА существует, но мы прикладываем усилия, чтобы понять друг друга»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о сложностях общения с игроками команды из-за языкового барьера.

— Тяжело ли взаимодействовать с другими игроками, учитывая языковой барьер?

— Да, такая проблема действительно есть, но на поле, если я слышу фразу или команду от русских игроков, мне оперативно переводит ее Мойзес или подсказывает Алеррандро. Барьер существует, но мы стараемся его преодолевать и прикладываем усилия, чтобы понять друг друга. Какие-то футбольные термины на русском я уже, конечно, запомнил.

— Мойза — самый русскоговорящий из бразильцев, хотел бы так же освоить язык?

— Конечно, чем больше я буду здесь жить, тем объемнее будет становиться мой словарный запас. Не совсем правильно находиться в России и не погружаться в язык и культуру страны, где ты теперь живешь и работаешь. Поэтому, разумеется, буду прикладывать усилия, чтобы овладеть русским языком, — приводит слова Алвеса пресс-служба ЦСКА.

20-летний Алвес стал игроком московского клуба летом 2025 года. Он сыграл за ЦСКА 7 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.