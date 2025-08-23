Семин дал совет Миранчуку в «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Динамо» Антон Миранчук снова попасть в европейский клуб.

— Может ли еще Антон попасть в Европу?

— Я думаю, сейчас нужно сконцентрироваться на том, что сегодня есть «Динамо», и никуда не надо попадать. Надо доказать самому себе, что ты силен, что ты можешь сыграть в этом клубе, что ты выдержишь конкуренцию и будешь хорошим помощником, — сказал Семин «СЭ».

Миранчук с сентября 2024-го выступал за «Сьон». Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

23 августа «Динамо» объявило о подписании с 29-летним игроком контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.