17:28 | Футбол — РПЛ

Матч "Зенит" – ЦСКА назначен на 12 мая

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РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. "Зенит" в матче 28-го тура сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 12 мая.

Полный список игр 28-го тура выглядит следущим образом:

28 тур

10 мая (пятница)

"Оренбург""Урал"

"Динамо""Ростов"

"Анжи""Арсенал" 

"Локомотив""Рубин"

11 мая (суббота)

"Енисей""Краснодар"

"Ахмат""Крылья Советов"

12 мая (воскресенье)

"Спартак""Уфа"

"Зенит" – ЦСКА

Дерби "Спартак" – ЦСКА пройдет 6 апреля, "Локомотив" и "Зенит" сыграют 7-го

Определены даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23257.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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