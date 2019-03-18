Дерби "Спартак" – ЦСКА пройдет 6 апреля, "Локомотив" и "Зенит" сыграют 7-го

РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. В 22-м туре в субботу, 6 апреля, "Спартак" примет ЦСКА, а в воскресенье, 7 апреля, "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом".
22-й тур
6 апреля, суббота
"Анжи" – "Динамо" - 14.00
"Краснодар" – "Крылья Советов" - 16.30
"Спартак" – ЦСКА - 19.00
7 апреля, воскресенье
"Уфа" – "Ростов" - 11.30
"Урал" – "Енисей" - 14.00
"Рубин" – "Арсенал" - 16.30
"Локомотив" – "Зенит" - 19.00
8 апреля, понедельник
"Оренбург" – "Ахмат" - 17.00
Определены даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона
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