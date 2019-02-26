Матч "Урал" - "Зенит" планирует посетить около 17 тысяч зрителей

На матч 18-го тура российской премьер-лиги между "Уралом" и "Зенитом" ожидается около 17 тысяч болельщиков, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Игра пройдет 2-го марта в Екатеринбурге.

- В настоящий момент мы не открыли продажу на сборные и разборные трибуны, в настоящий момент задействуем ту чашу стадиона, которая является основной, - сказали в пресс- службе. - На временных трибунах мы планируем разместить болельщиков команды гостей, если спрос будет превышать предложение, то мы, конечно же, откроем временную трибуну и для наших болельщиков.

В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора, всего мы ожидаем, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы "Урала".

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