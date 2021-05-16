Матч «Уфа» — «Арсенал» начнется в 16.00 по московскому времени
Матч заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» стартует в 16.00 по московскому времени, сообщает официальный Telegram-канал премьер-лиги.
Изначально встреча в Уфе должна была начаться одновременно с остальными играми 30-го тура, но она была перенесена из-за жары. Перед матчем в Уфе зафиксировали 42 градуса тепла, по регламенту при температуре воздуха выше 35 градусов встреча может быть перенесена.
«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками, «Арсенал» идет на 13-й строчке с 23 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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