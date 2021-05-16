Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: арбитр правильно не удалил динамовца

15:07
Теги:

На 43-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (0:1, второй тайм) арбитр Кирилл Левников принял верное решение, вынеся предупреждение Роману Нойштедтеру. Армейцы требовали удалить динамовца, сбившего Федора Чалова, за лишение нападающего явной возможности забить гол. Однако судья поступил правильно, ограничившись желтой карточкой.

(Александр Бобров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
2-й тайм

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
2-й тайм

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, бой за титул чемпиона UFC в легком весе: смотреть трансляцию
Деле Алли начал встречаться с дочерью Гвардиолы
Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф в ворота «Бостона»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд