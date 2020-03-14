Матч 22-го тура чемпоната России «Сочи» — «Краснодар» состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги. Причина — ситуация с коронавирусом.

— В связи с постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — «Краснодар» состоится 15 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

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