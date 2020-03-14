РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей

11:57
Стадион "Фишт" в Сочи. Фото Википедия.
Стадион "Фишт" в Сочи. Фото Википедия.
Теги:

Матч 22-го тура чемпоната России «Сочи» — «Краснодар» состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт российской премьер-лиги. Причина — ситуация с коронавирусом.

— В связи с постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — «Краснодар» состоится 15 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше

Сочи — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир