Матч РПЛ "Арсенал" – ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Российская премьер-лига сообщила, что матч 18-го тура РПЛ "Арсенал" – ЦСКА состоится 2 марта на стадионе "Ахмат Арена" в городе Грозный. Начало игры – в 14.00 (время московское).

"Приглашаем болельщиков на стадион!" – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Ранее Российская премьер-лига сообщила о недопуске стадиона в Туле и невозможности проведения на нем матча в эту субботу. Повторная проверка газона футбольного поля арены "Арсенал", проведенная по решению бюро исполкома РФС комиссией лиги и привлеченным специалистом РФС, выявила, что поле не соответствует регламенту РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

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