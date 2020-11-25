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Матч «Химки» — «Краснодар» пройдет без зрителей

22:42
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Матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ «Химки» — «Краснодар» пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба кубанцев. В Подмосковье продолжают действовать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее «Химки» вынуждены были провести без зрителей игры с «Зенитом» (0:2) 1 ноября и с «Рубином» (2:0) 8 ноября.

Матч «Химки» — «Краснодар» состоится 28 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

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