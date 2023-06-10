Матч «Факел» — «Енисей» по техническим причинам пройдет без ВАР

Ответный переходный матч РПЛ между «Факелом» и «Енисеем» пройдет без использовании системы ВАР, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что ВАР не будет работать по техническим причинам.

Счет после первой игры 1:0 в пользу «Факела». Ответный матч пройдет сегодня в Воронеже и начнется в 17.30 мск.