Массимо Каррера: "Спасибо за поддержку. Я полностью отдаюсь работе на благо "Спартака" и его фанатов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее фанаты красно-белых выступили с обращением, в котором говорилось о том, что итальянский специалист заслужил право спокойно работать в клубе и дальше.
– Спасибо за вашу поддержку, – написал Каррера. – Как и всегда, я полностью отдаюсь работе на благо "Спартаку" и его фанатов.
parasonic
2Platinum1991. Что, настройка на капслок каждое третье слово? :) Типа, доходчивей будет?)) И к чему это словоблудие? ни о чем... А по поводу "финта" составителей календаря. . Ну знаете ли. Назвать удачным календарь, когда за 7 первых туров ты играешь с Краснодаром, Зенитом, ЦСКА, Локомотивом - это очень смело. Да, проблемы видны, Вы Америки не открыли, но и в клубе не идиоты. А в Карреру верю и тоже его поддерживаю.
13:40 14 августа
Platinum1991
Чем БОЛЬШЕ Каррера ОТДАЁТСЯ, тем ЧАЩЕ Спартак ПРОИГРЫВАЕТ! Во как надо ОТДАВАТЬСЯ!!! На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ ещё в первом тайме. В итоге, ЦСКА выиграл за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ!!! минуты, защита Спартака, сама себе, привезла ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 10! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. У Краснодара вялотекущий Спартак выиграл, за счёт календарного свежачка! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов! Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак! Когда они и в прошлом сезоне, на выезд к Спартаку, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! А у разобранного Арсенала, на домашней арене, вялотекущий Спартак ВЫМУЧИЛ победу, потому что Арсенал был НИКАКОЙ!!! А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
09:46 14 августа
футбол>2018
Отдавайся, отдавайся!Скоро на забор отчитываться к фанам полезешь!!!
08:36 14 августа
genas
хороший тренер
05:51 14 августа
Don
Komba, а что чемпионат уже закончился?) Вот в мае и напишешь, если Ростов и Локомотив будут в первой пятерке и выше Спартака)
01:35 14 августа
Komba
BAZILET Ростов на втором месте без денег и тренера. Локо тоже не тратился. При чем здесь трансферы?
01:07 14 августа
Komba
BAZILET глянь на турнирную таблицу что мы видим? Ростов на втором месте, Локомотив, ЦСКА , Краснодар... у этих клубов нет таких громких трансферов как у Зины, но они выше Спартака. И при чем здесь Федун?
01:05 14 августа
andyk82
Чемодан-вокзал-Пескара!
01:05 14 августа
BAZILET
Спартак надо усиливать. Из этого состава Каррера выжал всё, вопросы к Федуну.
23:36 13 августа
onlywhitespartak
Массимо все с тобой , и все это видят , а всех интригантов и некомпетентных куда подальше ! Лёня продай Спартак айвену , или убери этих Измайловых , гераскиных и родионовых и прочую шоблу и дай Каррере то что он хочет, а иначе тебя скоро смешают сам знаешь с чем !!!
23:19 13 августа
Эугенио
Приличный тренер. Жаль, если его уйдут из Спартака.
23:19 13 августа