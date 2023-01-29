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Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» — только Санкт-Петербург»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему красно-белые популярнее «Зенита».

«Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые — только в Санкт-Петербурге. Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

58-летний итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России. В 2017 году московская команда выиграла Суперкубок страны.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Красно-белые отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-spartak-svodit-s-uma-vsyu-rossiyu-a-zenit-tol-ko-sankt-peterburg/
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
7
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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