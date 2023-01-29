Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» — только Санкт-Петербург»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, почему красно-белые популярнее «Зенита».

«Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые — только в Санкт-Петербурге. Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

58-летний итальянец работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали золотые медали чемпионата России. В 2017 году московская команда выиграла Суперкубок страны.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Красно-белые отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.