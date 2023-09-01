Масоэро прокомментировал неудачные старты «Пари НН» в РПЛ

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, в чем причина неудачного старта команды в РПЛ.

«На старте у нас были сложные соперники. Не хватало, возможно, индивидуального мастерства каждого. В этом не было ничего странного. Постепенно, с каждым матчем, мы обретали стабильность, которую и нужно в итоге найти команде», — сказал Масоэро Metaratings.ru.

После шести туров РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице.