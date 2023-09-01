Гулиев рассказал, что не рассматривал предложения российских клубов
Полузащитник «Сабаха» Аяз Гулиев объяснил, почему не рассматривал предложения от российских клубов.
«Я знал об их интересе, но, опять же, не рассматривал их и хотел поменять обстановку и чемпионат. Был еще год по контракту с «Химками», разговоры были, но не со мной. Подробностей не знал, потому что сразу для себя решил, что хочу уехать», — приводит слова Гулиева Sport24.
«Сабах» объявил о подписании контракта с 26-летним россиянином 28 августа. Его соглашение с азербайджанским клубом рассчитано до 2026 года.
Источник: Sport24
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|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
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|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
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|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
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|6
|2
|1
|3
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|
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|2
|1
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|3-5
|7
|
11
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|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
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|6
|2
|0
|4
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|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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