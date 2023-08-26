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Сегодня, 18:12

Маслов и Кейта не приехали со «Спартаком» на игру с «Ахматом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник Павел Маслов и нападающий Бальде Кейта не приехали со «Спартаком» на домашний матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Футболисты пропустят вторую игру подряд. 20 августа Маслов и Кейта не приняли участия в матче 5-го тура чемпионата России против «Урала» (2:3), тогда они тоже не находились вместе с командой.

В сезоне-2023/24 Кейта принял участие в 3 матчах «Спартака», Маслов ни разу не появлялся на поле в официальных играх.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 26 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Кейта Бальде
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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