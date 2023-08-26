«Рубин» — «Динамо»: игрок казанцев Даку реализовал пенальти
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил на 45+1-й минуте матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.
Он реализовал пенальти после того, как защитник москвичей Николас Маричал во вратарской гостей двумя руками придержал Даку.
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|
4
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|5
|3
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|1
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|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
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|
6
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|5
|3
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|9
|
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|1
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|
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|5
|1
|0
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
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|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
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|
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Николя Муми Нгамале
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
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