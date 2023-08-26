«Рубин» — «Динамо»: игрок казанцев Даку реализовал пенальти

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил на 45+1-й минуте матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.

Он реализовал пенальти после того, как защитник москвичей Николас Маричал во вратарской гостей двумя руками придержал Даку.